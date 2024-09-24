11 авто сгорели за ночь в Казахстане

За минувшие сутки огнеборцы потушили 9 пожаров на автотранспорте, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС РК. Легковые авто, грузовики и сельхозтехника уничтожены огнем в Карагандинской, Костанайской, областях и в области Жетісу, также в Астане, Алматы и Жезказгане.

"Силами МЧС ликвидированы загорания 6 грузовых, 5 легковых автомобилей, 1 комбайна и 1 прицепа. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.