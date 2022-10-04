108 педагогов обманул житель Павлодарской области

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Помощь в прохождении тестирования за вознаграждение обещал бывший педагог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Житель Павлодарской области, ранее работавший педагогом, предлагал пройти национальное квалификационное тестирование другим учителям за определенное вознаграждение. Свои “услуги” он оценивал от 60 до 100 тысяч тенге с каждого.

На сегодняшний день в полицию обратилось 108 обманутых преподавателей. “Клиентов” подозреваемый находил в чатах преподавателей в Telegram-канале и размещал объявления на сайтах. В чатах он писал, что помогает пройти национальный тест для повышения квалификации педагогов и выдавал людям ложные сертификаты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции 28-летний подозреваемый задержан. Он дал признательные показания.

В отношении него проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК. Также устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.