108 голов скота задержали на границе Казахстана и Кыргызстана
На животных были казахстанские бирки.
Сегодня, 19:30
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Сегодня, 19:30Сегодня, 19:30
115Фото: kaktus.media
Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сообщила о задержании 108 голов крупного рогатого скота на кыргызско-казахском участке границы в преддверии новогодних праздников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.
На участке пограничной заставы "Арал" в Таласской области пограничники задержали граждан Кыргызстана, которые загружали 27 голов КРС в грузовик. В ходе опроса выяснилось, что скот незаконно перевезён из Казахстана в Кыргызстан, на животных были казахстанские бирки.
31 декабря на участке пограничной заставы "Кемин" в Чуйской области обнаружили ещё 81 голову КРС с такими же казахстанскими бирками.
После оформления необходимых документов скот передан сотрудникам соответствующих органов для дальнейшего разбирательства.