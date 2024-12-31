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108 голов скота задержали на границе Казахстана и Кыргызстана

На животных были казахстанские бирки.

Сегодня, 19:30
АВТОР
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kaktus.media Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30
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Фото: kaktus.media

Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сообщила о задержании 108 голов крупного рогатого скота на кыргызско-казахском участке границы в преддверии новогодних праздников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

На участке пограничной заставы "Арал" в Таласской области пограничники задержали граждан Кыргызстана, которые загружали 27 голов КРС в грузовик. В ходе опроса выяснилось, что скот незаконно перевезён из Казахстана в Кыргызстан, на животных были казахстанские бирки.

31 декабря на участке пограничной заставы "Кемин" в Чуйской области обнаружили ещё 81 голову КРС с такими же казахстанскими бирками.

После оформления необходимых документов скот передан сотрудникам соответствующих органов для дальнейшего разбирательства.

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