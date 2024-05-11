106-летний американец прыгнул с парашютом и установил новый рекорд

Альфред “Эл” Блашке из американского штата Техаса, официально вернул себе статус старейшего человека в мире, совершившего прыжок с парашютом в паре, передаёт BaigeNews.kz.

По данным официального сайта Книги рекордов Гиннесса, на момент прыжка Элу было 106 лет 327 дней: а это более, чем на три года, старше предыдущего рекорда.

Он впервые побил рекорд в 2020 году в возрасте 103 лет, когда выпрыгнул из движущегося самолёта на высоте 14 000 футов, чтобы отпраздновать окончание колледжа со своими внуками-близнецами.

“Это была моя мечта [...] Я никогда не думал, что проживу так долго”, — сказал тогда Эл.

Это был его второй прыжок с парашютом в истории; первый состоялся тремя годами ранее, в день его 100-летия.

Эл решил совершить свой последний прыжок с парашютом после того, как в 2022 году его рекорд был побит шведкой по имени Рут Линнеа Ингегард Ларссон, которой было 103 года 259 дней.

К нему присоединился губернатор Техаса Грег Эбботт, который согласился прыгнуть с парашютом вместе с Элом, когда они встретились после того, как Эл впервые побил рекорд.

Из-за плохой погоды и проблем с расписанием прыжок откладывали четыре раза, но утром 27 ноября 2023 года Эл и губернатор Эбботт подготовились и сели в самолет. Их подняли на высоту 9000 футов, где каждый из них присоединился к своим опытным инструкторам и покинул самолёт в свободном падении.

Снизу за происходящим наблюдали все дети и внуки Эла, а также различные представители СМИ и правительственные чиновники.

Основной парашют Эла раскрылся на высоте 5500 футов, после чего он вместе со своим инструктором совершил безопасную посадку. Отдышавшись, он пожал руку губернатору Эбботту и поздравил его с первым прыжком с парашютом.