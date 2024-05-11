106-летний американец прыгнул с парашютом и установил новый рекорд
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Альфред “Эл” Блашке из американского штата Техаса, официально вернул себе статус старейшего человека в мире, совершившего прыжок с парашютом в паре, передаёт BaigeNews.kz.
По данным официального сайта Книги рекордов Гиннесса, на момент прыжка Элу было 106 лет 327 дней: а это более, чем на три года, старше предыдущего рекорда.
Он впервые побил рекорд в 2020 году в возрасте 103 лет, когда выпрыгнул из движущегося самолёта на высоте 14 000 футов, чтобы отпраздновать окончание колледжа со своими внуками-близнецами.
“Это была моя мечта [...] Я никогда не думал, что проживу так долго”, — сказал тогда Эл.
Это был его второй прыжок с парашютом в истории; первый состоялся тремя годами ранее, в день его 100-летия.
Эл решил совершить свой последний прыжок с парашютом после того, как в 2022 году его рекорд был побит шведкой по имени Рут Линнеа Ингегард Ларссон, которой было 103 года 259 дней.
К нему присоединился губернатор Техаса Грег Эбботт, который согласился прыгнуть с парашютом вместе с Элом, когда они встретились после того, как Эл впервые побил рекорд.
Из-за плохой погоды и проблем с расписанием прыжок откладывали четыре раза, но утром 27 ноября 2023 года Эл и губернатор Эбботт подготовились и сели в самолет. Их подняли на высоту 9000 футов, где каждый из них присоединился к своим опытным инструкторам и покинул самолёт в свободном падении.
Снизу за происходящим наблюдали все дети и внуки Эла, а также различные представители СМИ и правительственные чиновники.
Основной парашют Эла раскрылся на высоте 5500 футов, после чего он вместе со своим инструктором совершил безопасную посадку. Отдышавшись, он пожал руку губернатору Эбботту и поздравил его с первым прыжком с парашютом.
Эл сказал присутствующей прессе: “Если вы думаете, что у вас не получится, вы просто недооцениваете себя. Каждый способен на большее, чем думает. Просто нужно принять решение попробовать ”.
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