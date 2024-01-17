105 млн тенге взыскали с недропользователей в казну области Абай

В области Абай 26 недропользователей уклонялись от оплаты средств на социально-экономическое развитие региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областную прокуратуру.

Сообщается, что прокуроры проанализировали соблюдение недропользователями лицензионно-контрактных обязательств и выявили, что 26 предприятий уклонялись от уплаты средств на социально-экономическое развитие региона и его инфраструктуры, хотя, согласно своим контрактам, обязаны ежегодно производить оплату.