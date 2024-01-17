105 млн тенге взыскали с недропользователей в казну области Абай
Сегодня, 11:55
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Сегодня, 11:55Сегодня, 11:55
93Фото: baigenews.kz
В области Абай 26 недропользователей уклонялись от оплаты средств на социально-экономическое развитие региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областную прокуратуру.
Сообщается, что прокуроры проанализировали соблюдение недропользователями лицензионно-контрактных обязательств и выявили, что 26 предприятий уклонялись от уплаты средств на социально-экономическое развитие региона и его инфраструктуры, хотя, согласно своим контрактам, обязаны ежегодно производить оплату.
"По акту прокурора с недропользователей, ненадлежаще исполнивших контракты, взыскано в доход государства более 105 миллионов тенге", - сообщили в прокуратуре.
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