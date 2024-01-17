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105 млн тенге взыскали с недропользователей в казну области Абай

Сегодня, 11:55
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baigenews.kz Сегодня, 11:55
Сегодня, 11:55
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Фото: baigenews.kz

В области Абай  26 недропользователей уклонялись от оплаты средств  на социально-экономическое развитие региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областную прокуратуру.

Сообщается, что прокуроры проанализировали соблюдение недропользователями лицензионно-контрактных обязательств и выявили, что 26 предприятий уклонялись от уплаты средств на социально-экономическое развитие региона и его инфраструктуры, хотя, согласно своим контрактам, обязаны ежегодно производить оплату.

"По акту прокурора с недропользователей, ненадлежаще исполнивших контракты, взыскано в доход государства более 105 миллионов тенге", - сообщили в прокуратуре.

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