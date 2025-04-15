105 000 за метр? В Актобе обсуждают замену ограждения за десятки миллионов
Акимат Актобе объяснил, зачем меняет забор на проспекте Абая.
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В соцсетях вызвало бурную реакцию сообщение о том, что в Актобе планируют заменить 638 метров ограждения за 67 миллионов тенге — что якобы составляет более 105 000 тенге за метр. Пользователи заподозрили нецелевое расходование бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz.
Однако в акимате Актюбинской области пояснили, что по итогам тендера сумма составила не 67 млн, а 34 миллиона тенге, и замена действительно необходима.
"Ограждение вдоль проспекта Абая находится в неудовлетворительном состоянии. При обследовании были выявлены многочисленные дефекты на участке от проспекта Абилкайыр хана до улицы Есет батыра. Текущий забор сделан из пластика с металлическими прутьями — он не подлежит восстановлению после ДТП и деформации", — пояснили в акимате.
Также подчеркивается, что элементы ограждения, которые ещё пригодны к использованию, будут установлены в других частях города, включая окраины и жилые массивы, чтобы избежать лишних затрат.
Проспект Абая — центральная часть города с интенсивным движением и жилыми домами по обе стороны. Новое ограждение, по заявлению чиновников, необходимо для предотвращения перехода дороги в неустановленных местах и повышения безопасности пешеходов и водителей.
Ранее в Кокшетау собирались ремонтировать новую школу за 78 млн тенге.
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