103 млрд тенге сэкономлено в результате недопущения хищений в Казахстане
Сокращены расходы по 61 строительному проекту.
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В рамках поручения Главы государства по усилению контроля на всех этапах реализации госбюджета Агентством по финансовому мониторингу ведется работа по минимизации рисков излишних затрат путем анализа проектно-сметной документации при строительстве инфраструктурных и социальных объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Благодаря этой работе сокращены расходы по 61 строительному проекту, что позволило сэкономить государству порядка 103 млрд тенге.
"Так, в Карагандинской области, на стадии разработки ПСД проекта "Реконструкция блоков основных сооружений водоочистки ТОО "Қарағанды Су", установлена завышенная стоимость 5 видов трубных изделий. Завышение выявлено путем мониторинга цен на аналогичные товары и альтернативные предложения других поставщиков. По итогам совместной работы с исполнительным органом заявленная сметная стоимость проекта снижена на 6,1 млрд тенге", - проинформировали в АФМ.
В другом случае, в г. Актобе при реализации проекта "Строительство Моисеевского водозабора" произведена замена нецелесообразных резервуаров для воды на резервуары с меньшим объемом, что позволило сэкономить 827 млн тенге (затраты снижены с 929 до 102 млн тенге).
"Изменения объемов резервуаров послужило изменению размеров подводящих труб и насосов, где по итогам корректировок экономия для региона составила порядка 20 млрд тенге", - отметили в агентстве.
Напомним, ранее сообщалось, что за хищения осудили бывшего главу "КазАвтоЖола".
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