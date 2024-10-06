103-летняя жительница Алматинской области и 18-летняя праправнучка отправились на избирательный участок

В Алматинской области свои голоса на референдуме по вопросу строительства АЭС отдали пять поколений одной семьи, передаёт BaigeNews.kz.

На избирательный участок №573 в селе Узынбулак Кегенского района пришли 103-летняя Шортанова Кулпара, ее 85-летний сын Марат, 50-летний внук Олжас, 25-летний правнук Бейбит и 18-летняя праправнучка Марал.

"Этот момент был символичен для всей семьи, ведь он показывал преемственность и неразрывную связь поколений, стремление каждого внести свой вклад. Для праправнучки это было первое голосование, и ощущалось заметное волнение. Семья Шортановых известна своим вкладом в развитие села. Ее дети и внуки работают в различных сферах — от педагогики до государственной службы. Сын Марат занимал должность акима сельского округа, внук Олжас также служил в местном управлении, а правнук Бейбит преподает начальную военную подготовку. Их участие в голосовании стало символом связи поколений, единства в стремлении сделать страну лучше", - отметили в областном акимате.

После голосования семья сделала совместное фото, чтобы запомнить этот важный день. Это был момент, который объединял семью как напоминание о том, что будущее страны создается руками всех ее граждан, от самых старших до самых молодых. Родные и знакомые делились впечатлениями, обсуждая, насколько важно не оставаться в стороне и использовать свое право голоса.

Кстати, как показывает практика, люди старшего поколения - одна из самых активных аудиторий на голосовании.

К примеру, в Кызылординской области на референдум пришёл 103-летний ветеран войны. Ветеран Второй мировой войны Яхия Тасыров, проживающий в Сырдарьинском районе, в день референдума одним из первых сделал свой выбор. Старик отметил важность этого дня и благословил членов комиссии.

"Единство всегда важно. Развитие государства необходимо для наших перспектив. Да здравствуют наши потомки", - сказал фронтовик.

Напомним, 1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём ежегодном послании предложил вынести важный для страны вопрос строительства атомной электростанции на общенациональный референдум.

Через год, выступая на совместном заседании палат парламента Казахстана с очередным посланием народу Казахстана, глава государства объявил дату референдума - 6 октября 2024 года.

Вопрос, вынесенный на референдум, звучит следующим образом: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Проголосовать сегодня имеют право более 12 миллионов совершеннолетних граждан.

Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Олжас Бектенов.