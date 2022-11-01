102 земельных участка определили под строительство школ в Астане

Фото: акимат г. Астана

Земельные участки расположены во всех районах города.

Мера предусмотрена с учётом ежегодного демографического роста в столице, передаёт BaigeNews.kz.



"Для строительства школ на данный момент определили уже 102 земельных участка. Земельные участки расположены во всех районах города с учетом потребностей в социальных объектах. К примеру, в густонаселенном и активно развивающемся районе Есиль - 49 участков, в районе Алматы – 29 участков и др.

Количество земельных участков для строительства школ и других важных соцобъектов ежегодно будем увеличивать. В план детальной планировки (ПДП) было закреплено направление, чтобы в каждом районе (микрорайонах) были учебные заведения", - сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.



По поручению президента в рамках национального проекта "Комфортная школа" ведётся проектирование 23 крупногабаритных школ для 84 тысяч мест в 2 смены. К строительству власти приступят уже в следующем году.



"Тем самым, мы продолжим строить крупногабаритные школы. Ранее в Астане мы открыли 6 крупногабаритных школ, каждая из них рассчитана на 4 тыс. ученических мест (общее количество ученических мест в 6 школах – 24 тысячи в 2 смены). Во время объезда ознакомился с ходом строительства ряда школ. К примеру, это школы расположенные по проспекту Улы Дала, на пересечении проспекта Улы Дала и Сауран, 187 улице и по улице Карасай батыра. Планируем открыть данные школы в текущем учебном году", - добавил градоначальник.



С 2019 года в столице построили 45 школ на 93 тысячи мест в 2 смены. 9 из них откроют уже в этом году.