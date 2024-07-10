102 ребенка стали жертвами открытых окон

В Казахстане ежегодно с наступлением теплого времени года, а также в период летних школьных каникул, наблюдается рост несчастных случаев, связанных с падением детей из окон, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС РК. При регистрации таких фактов отмечается, что малыши получают тяжелейшие травмы, становятся инвалидами, либо погибают.

"С начала года на пульт дежурного службы экстренного реагирования 112 поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов. Так, в результате несчастного случая погибли семеро, остальные 95 с различными травами были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

К слову, в прошлом году зарегистрированы 170 аналогичных случаев, когда дети, оставаясь без присмотра взрослых, выпадали из окон.