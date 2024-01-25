101 млн тенге украли из квартиры жителя Шымкента
Сегодня, 15:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:39Сегодня, 15:39
108Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Житель Шымкента уехал из города на несколько дней и за это время лишился 101 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Вернувшись домой мужчина обнаружил вскрытый сейф. Из него исчезли несколько швейцарских часов, 2 200 долларов и 650 тысяч тенге. Общий ущерб мужчина оценил в 101 миллион тенге.
Подозреваемых в краже нашли. Они признались, что, узнав о пустующей квартире, подобрали ключи, проникли внутрь и вынесли всё ценное.
Похищенное изъяли лишь частично. Например, часы мужчины разобрали и золотые части продали на рынке в Шымкенте.
При обыске в месте проживания подозреваемых оперативники изъяли отмычки.
Третьего участника преступной группы ещё ищут.
Задержанные водворены в ИВС.