101 млн тенге украли из квартиры жителя Шымкента

Житель Шымкента уехал из города на несколько дней и за это время лишился 101 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Вернувшись домой мужчина обнаружил вскрытый сейф. Из него исчезли несколько швейцарских часов, 2 200 долларов и 650 тысяч тенге. Общий ущерб мужчина оценил в 101 миллион тенге.

Подозреваемых в краже нашли. Они признались, что, узнав о пустующей квартире, подобрали ключи, проникли внутрь и вынесли всё ценное.

Похищенное изъяли лишь частично. Например, часы мужчины разобрали и золотые части продали на рынке в Шымкенте.

При обыске в месте проживания подозреваемых оперативники изъяли отмычки.

Третьего участника преступной группы ещё ищут.

Задержанные водворены в ИВС.