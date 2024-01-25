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101 млн тенге украли из квартиры жителя Шымкента

Сегодня, 15:39
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 15:39
Сегодня, 15:39
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Житель Шымкента уехал из города на несколько дней и за это время лишился 101 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Вернувшись домой мужчина обнаружил вскрытый сейф. Из него исчезли несколько швейцарских часов, 2 200 долларов и 650 тысяч тенге. Общий ущерб мужчина оценил в 101 миллион тенге.

Подозреваемых в краже нашли. Они признались, что, узнав о пустующей квартире, подобрали ключи, проникли внутрь и вынесли всё ценное.

Похищенное изъяли лишь частично. Например, часы мужчины разобрали и золотые части продали на рынке в Шымкенте. 

При обыске в месте проживания подозреваемых оперативники изъяли отмычки. 

Третьего участника преступной группы ещё ищут. 

Задержанные водворены в ИВС.

 

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