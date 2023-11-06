101-летняя долгожительница дала бата на выборах акима в Бейнеу

Участие в выборах акима Бейнеуского района приняла 101-летняя Сырга Калиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Сырга аже родилась 1 января 1922 года. Она видела тяжёлые военные годы, пережила много трудностей. Вместе с супругом они воспитали 11 детей. У Сырга аже 60 внуков и более сорока правнуков.

На избирательном участке долгожительница дала бата, пожелав, чтобы люди жили в мире и согласии. Видео на своей странице в Facebook разместил центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

"Мы можем сами делать выбор, и идти вперёд с руководителем, который вот-вот будет избран. Пусть жизнь будет радостной и счастливой у всех", — сказала в своём бата Сырга аже.

Избирательные участки, расположенные в Бейнеуском районе, начали свою работу в 07:00 с исполнения государственного гимна. Всего в районе открылись 30 избирательных участков. Из них 17 — в селе Бейнеу, остальные 13 — в сёлах района. На пост акима претендовали три кандидата. В состав избирательной комиссии были включены 188 человек. Правом голоса по району обладают 40 134 человека.

Напомним, 5 ноября в Казахстане в пилотном режиме были организованы выборы акимов 42 районов и трёх городов областного значения. Об ожидаемых результатах политического события корреспонденту BaigeNews.kz рассказал политолог Риззат Тасым.