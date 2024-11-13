1000 тюков сена сгорели в Жамбылской области
Сегодня, 21:31
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Сегодня, 21:31Сегодня, 21:31
67Фото: МЧС РК
В Жамбылской области пожарные потушили горящее сено. ЧП произошло в селе Сабденов района Рыскулова на территории частного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Огнём было охвачено 1000 тюков.
Пожар ликвидировали, не допустив его распространения на более значительные территории. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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