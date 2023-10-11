100 тысяч карпов выпустили в реку Есиль

Столичное управление охраны окружающей среды и природопользования провело мероприятие по выпуску рыбопосадочного материала на реке Есиль в поселке Куйгенжар Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Сегодня из инкубационных цехов Бухтарминского нерестово-выростного хозяйства в реку Есиль выпущено 100 000 сеголеток карпа. Рыбопосадочный материал транспортирован специально оборудованными автомобилями на реку Есиль.

"В год выпускается по 100 тысяч сеголеток семейства карповых и 100 тысяч годовиков белого амура. Проводимый процесс зарыбления осуществляется всеми рыбохозяйственными организациями, что имеет огромное значение для должного регулирования видовой численности рыбы в водной акватории Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Карп – всеядная пресноводная рыба, которая пользуется повышенным спросом у потребителей благодаря нежному вкусному мясу. Эта рыба много ест и быстро растёт. В пищу идет все, что попадется – побеги камыша, икра рыб и лягушек, черви, рачки, насекомые. Вес товарного карпа – 1250-1500 г. Длина – 39-41 см. Обитать он может как в пресной, так и в солоноватой воде.

Также как сообщили в акимате, в текущем году вторым рейсом привезут 100 тысяч годовиков белого амура.