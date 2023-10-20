100 свёртков с мефедроном нашли в барсетке у парня в Актобе

Полиция задержала и изъяла у двоих парней 26 лет крупную партию мефедрона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области.

"В ходе несанкционированного личного обыска, у одного из парней внутри барсетки обнаружены и изъяты 100 свертков, внутри которых находились порошкообразное вещество. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическим психотропным веществом "мефедрон", в особо крупном размере", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК.

Один из подозреваемых в порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса РК водворен в изолятор временного содержания.

Санкция данной статьи предусматривает наказание лишение свободы на срок от трёх до семи лет.