100 процентов учебников оцифровали в Казахстане

В Казахстане завершили процесс перевода школьных учебников в цифровой формат. Все учебные материалы успешно прошли госэкспертизу и включены в список учебно-методических комплексов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Цифровые учебники разрабатывают на 11 платформах, представленных 13 издательствами страны.

"Для внедрения инновационных методов обучения разработаны методические рекомендации для педагогов. Учителя активно используют цифровые технологии, онлайн-коммуникации, индивидуализацию и дифференциацию на уроках, повышая навыки работы с онлайн-ресурсами", - подчеркнула заместитель председателя Комитета по обеспечению качества образования МП РК Майра Мелдебекова.

В стране продолжается работа по открытию 1 345 современных кабинетов по робототехнике, STEM, химии, физике и биологии. К концу года современными кабинетами будут оборудованы 1 072 школы 20 регионов страны.