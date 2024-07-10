100% нуждающихся детей планируется охватить оздоровительным отдыхом в Алматы

В Алматы с участием заместителя акима города Алматы Асем Нусуповой, заместителя руководителя Управления образования Бибигуль Малгаждаровой, а также членов Общественного совета состоялся пресс-тур в загородные лагеря, где отдыхают алматинские школьники в период летних каникул, передаёт BaigeNews.kz.

Участников ознакомили с программой работы загородного лагеря Avat kids camp.

Загородный лагерь Avat kids camp находится в Енбекшиказахском районе пос. Ават. На территории лагеря расположены два просторных жилых корпуса, столовая, площадка для игр и групповых занятий, кинотеатр под открытым небом, футбольное и баскетбольное поля, два бассейна, конный вольер.

Смена в загородном лагере включает насыщенную программу: обучение плаванию, блогинг, актерское мастерство, развитие эстрадно-сценических навыков. Для школьников организовано сбалансированное питание, активный отдых, творческие конкурсы и соревнования.

Сейчас в лагере отдыхают 240 алматинских школьников, в том числе 80 детей-воспитанников из Специализированного комплекса "Жанұя" и 12 детей из Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуаций "Мейірім".

В настоящее время в городе Алматы функционируют 215 государственных школ, в которых обучаются больше 300 тысяч детей. Ежегодно акиматом города Алматы выделяются дополнительные средства на оздоровительный отдых детей из многодетных и малообеспеченных семей.

"С начала летнего сезона в пришкольных, спортивных и юрточных лагерях отдохнули 43 323 ребенка. Оздоровительным отдыхом планируется охватить 100% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с особыми образовательными потребностями, а также из малообеспеченных и многодетных семей. В лагере "Өрнек" Дворца школьников за 3 сезона смогут отдохнуть 900 детей. Это воспитанники из специализированного комплекса Жанұя", дети из семей социально уязвимых слоев населения, а также победители конкурсов и соревнований. В загородных лагерях для отдыха около 3 тыс. учащихся (дети из категории социально уязвимых слоев населения, дети с особыми образовательными потребностями, дети сироты и оставшиеся без попечения родителей) из местного бюджета выделено 540 млн тенге. По сравнению с прошедшим годом увеличена стоимость путевки с 10 500 тенге до 15 000 тенге для детей общеобразовательных школ и с 20 000 тенге до 30 000 тенге для детей с особыми образовательными потребностями", – сообщила заместитель акима города Алматы Асем Нусупова.

В первый месяц лета дети отдыхали в пришкольных, спортивных и юрточных лагерях. Программа включала эксклюзивные экскурсии и творческие мастер-классы. Вместе с тем было организовано бесплатное питание с охватом более 40 тыс. детей. Ребята, которые проводят лето в городе, активно посещают кружки и секции в государственных и частных организациях дополнительного образования, в которых около 40 видов кружков (Дворец школьников, 7 районных домов школьников, Школа искусств, 8 музыкальных школ, 2 ЦИТа).

Стоит отметить, что дети, получившие направление в лагерь, 100% посещали его, на текущий момент не было ни одного отказа. Особое внимание было уделено безопасности детей на отдыхе: введены дополнительные меры, включая строгий санитарный контроль, улучшенную охрану территории и регулярные медицинские осмотры детей.

"Отдых в загородных лагерях начался с 20 июня и продлится до конца августа по графику. Каждый год воспитанники из Специализированного комплекса "Жанұя" и Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Мейірім", проводят лето в загородных лагерях и, набравшись сил, приступают к новому учебному году. Также и в этом году дети с нетерпением ждали, когда начнется летний сезон",- поделилась заместитель руководителя Управления образования города Алматы Бибигуль Малгаждарова.

20 июня состоялся первый заезд детей в лагерь "Балдаурен" в городе Конаеве. На живописном северном побережье Капшагайского водохранилища отдыхали дети с особыми образовательными потребностями Специализированного комплекса "Жанұя" и дети из школ Бостандыкского района. Также алматинские школьники отдыхают в лагере JellyfishCamp в городе Конаеве и "Арман Дала" в городе Каскелене. Заезд остальных детей будет осуществляться по графику до конца августа.

Напомним, в этом году в Алматы 266 тыс. детей охвачены отдыхом и занятостью во время летних каникул. Из них около 3000 детей отдохнут в летних оздоровительных лагерях за городом.