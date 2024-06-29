100 новых автобусов выйдут на линию в Астане

100 автобусов прибыли в Астану. После технической подготовки через несколько дней они выйдут на линии, передаёт BaigeNews.kz.

Этой новостью поделился аким Астаны Женис Касымбек. Выход на линию автобусов поможет сократить интервал ожидания, запустить новые маршруты, поэтапно заменить старые автобусы и др.

"Ранее в этом году в город также поставили почти 100 автобусов. Всего в текущем году планируем поставить 320 автобусов, в том числе за счет привлечения средств частных автопарков. В прошлом году парк общественного транспорта увеличили на 400 автобусов", — написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

Сообщалось, что в Казахстане снижают требования для водителей автобусов. Соответствующий закон одобрили депутаты сената.