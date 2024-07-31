100-летней казахстанке в день рождения вручили новое удостоверение личности

Новое удостоверение личности вручили 100-летней казахстанке полицейские ВКО,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Обновлённый документ сотрудники миграционной службы ДП ВКО привезли бабушке на дом в день её рождения.

Жительница Усть-Каменогорска Елизавета Прядко до самой пенсии проработала санитаркой детской бригады скорой помощи. Несмотря на почтенный возраст, она встретила гостей в бодром расположении духа и хорошем настроении. Сотрудники полиции вручили ей новое удостоверение личности и пожелали крепкого здоровья. Елизавета Егоровна тепло поблагодарила всех за внимание и профессионализм сотрудников отдела миграционной службы.

"Нам приятно выполнить свою работу по обмену документа для Елизаветы Прядко, ведь не каждый день встречаются подобные случаи. Желаю каждому из нас долголетия и крепости духа", – рассказывает инспектор Шырайлым Ерикова.

Отметим, что за всю историю полиции ВКО стражам порядка довелось обновить документы порядка 40 гражданам, перешагнувших 100-летний рубеж.