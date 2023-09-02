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100-летие Кемеля Токаева отметили в области Жетысу

Сегодня, 23:37
АВТОР
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Дмитрий Ерофеев Сегодня, 23:37
Сегодня, 23:37
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Фото: Дмитрий Ерофеев

В области Жетысу отметили 100-летие писателя, основателя детективного жанра в казахской литературе Кемеля Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.

В честь юбилея была презентована книга, посвященная жизни и творчеству писателя "Кемел Тоқаев. Қаламгер. Ардагер. Әке", а также оглашены итоги конкурса эссе среди школьников, творческого конкурса среди студентов и учителей, и конкурса прозы и публицистики "Кемел қаламгер".

Звезды казахстанской эстрады, в числе которых народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, выступили в концертной программе. 

Аким области Бейбит Исабаев зачитал поздравительное письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"От всей души поздравляю вас с открытием сегодняшнего мероприятия, которое проводится в рамках 100-летия выдающегося писателя, участника Великой Отечественной войны Кемеля Токаева. Кемель Токаев – писатель, заложивший основы отечественного детективного жанра. В своих произведениях он затрагивал и глубоко анализировал политические и социальные проблемы. Его произведения, способствуя возрождению казахского словесного искусства, по-прежнему сохраняют свою актуальность и жизненную силу. Смелые инициативы выдающегося писателя укрепляли и вдохновляли народный дух. Он достойно выполнил свой гражданский долг", - говорилось в поздравительном письме, где отметив непоколебимую гражданскую позицию писателя, Президент особо подчеркнул, что организованное мероприятие – дань уважения всем поэтам и писателям. "Выражаю глубокую признательность всем братьям, уважаемым гостям и любителям литературы, которые приняли участие в данном мероприятии. Желаю всем собравшимся на сегодняшнем торжественном мероприятии крепкого здоровья, успехов, благополучия", - было сказано в телеграмме.

Юбилейные мероприятия не обошлись и без состязаний по национальным видам спорта: состязания по стрельбе из лука, игре в асыки, тогызкумалаку, поднятию барана. В рамках юбилея состоялся Кубок мира по казакша курес, в котором приняли участие около 150 борцов из 20 стран, включая Грузию, Молдову, Италию, Индию, Иран, Сербию, Индонезию, Филиппины, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. В полдень на ипподроме прошли кунан байга, топ байга, жорга байга и аламан байга, в качестве приза победители получили легковые автомобили.

Благотворительный фонд имени Кемеля Токаева, организовавший юбилейные мероприятия построил для жителей области врачебную амбулаторию на 50 мест и современный животноводческий комплекс.

Фото:Дмитрий Ерофеев

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