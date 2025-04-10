В Кобдинском районе прошли патриотические и спортивные мероприятия, посвящённые 80-летию Великой Победы и 100-летию Героя Советского Союза Имангали Билтабанова. Собравшиеся почтили память Героя и прославили его подвиги, передаёт BaigeNews.kz.

Участники мероприятия почтили память Имангали Билтабанова минутой молчания и возложили цветы в парке "Мәңгілік ел" в селе Кобда. Аким района Изгилик Тынымгереев, брат фронтовика Зулкарнай Башпаев, представители интеллигенции подчеркнули важность пропаганды подвига героя.

"Сегодня мы собрались, чтобы отметить 100-летие Героя Советского Союза, гордого сына казахского народа Имангали Билтабанова. Этот день является ярким отражением прошлого, символом мужества и чести, днём почтения памяти человека, который отдал свою жизнь за Родину. Имангали Билтабанов – истинный пример для нас всех. Он стоял на передовой Великой Отечественной войны, сражаясь с врагом, и своей безграничной любовью к Родине проявил настоящий героизм. Его подвиг накладывает на нас большую ответственность, и эти героические поступки никогда не должны быть забыты, потому что это жизненный путь, полный мужества и самоотверженности на пути к Победе", - отметил аким района.

Почётные граждане района Малик Жекеев и Кажымукан Сатенов обратились к участникам мероприятия, рассказав о героизме Имангали Билтабанова. Они подчеркнули важность сохранения памяти о подвиге героя для будущих поколений.

"Сегодняшнее мероприятие – это не просто памятный момент, а важная инициатива, которая оставит след в сердцах людей и поможет воспитывать патриотический дух среди молодёжи. Народ, который забывает свою историю, лишается будущего. Мы обязаны воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, ведь только народ с высоким духом способен быть сильным и успешным. Наша задача – научить молодёжь ценить свою историю и служить своей Родине с гордостью и преданностью", - сказал ветеран труда Серик Ботагарин.

В районном физкультурно-оздоровительном комплексе были открыты областные соревнования по волейболу среди колледжей и соревнования по футболу, посвящённые памяти Героя. В спортивных мероприятиях приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, прибывшие из Актобе, Уилского и Кобдинского районов.

Также мероприятия прошли в родном селе героя. Состоялось спортивно-патриотическое мероприятие под названием "Рухты ұрпақ". Во дворе школы была организована памятная акция "Ерлігі елге мақтан", посвященная подвигам Билтабанова. На выставке "Даңқ жолы" в сельском клубе представлены копии письма, написанного героем своему брату Искаку, а также награды его командира Южакова.

Мероприятие, посвящённое 100-летию Имангали Билтабанова, завершилось концертной программой "Батырлар елінің қайтпас қыраны". Школьники и молодёжь исполнили патриотические песни.