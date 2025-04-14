100 лет Нургисе Тлендиеву: в Алматы зазвучала музыка великого кюйши
Выездной концерт к 100-летию юбилея Нургисы Тлендиева прошел в Алматы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
13 апреля 2025 года Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы провёл выездной концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения Народного героя, великого кюйши и композитора Нургисы Тлендиева - человека, чьё имя стало символом казахской музыкальной души, передаёт BaigeNews.kz.
Мероприятие стало частью масштабной юбилейной программы, организованной в честь выдающегося мастера. На сцене выступил полный состав оркестра, а также известные солисты Тахауи Рахметов и Бибигуль Кылымхан, чьё исполнение любимых произведений Тлендиева вызвало живой отклик у публики.
Концерт имел не только художественное, но и просветительское значение. Его цель - укрепить интерес алматинцев и гостей города к национальной музыке, вдохновлённой корнями, традициями и богатой историей народа.
"Нургиса Тлендиев — это не просто композитор, он - культурный код нашей нации, голос степей и сердце казахской души", — отметили организаторы концерта.
Юбилей композитора отмечается не только в Казахстане, но и на международной арене. Напомним, 2025 год был официально объявлен Годом памяти Нургисы Тлендиева по решению Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), при поддержке ЮНЕСКО.
Открытие юбилейной программы состоялось 24 января масштабным концертом, а в течение всего года по Казахстану и за его пределами продолжаются мероприятия, посвящённые жизни и творчеству великого кюйши.
Ранее мы сообщали, что 1 апреля Нургисе Тлендиеву исполнилось 100 лет.