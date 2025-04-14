13 апреля 2025 года Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы провёл выездной концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения Народного героя, великого кюйши и композитора Нургисы Тлендиева - человека, чьё имя стало символом казахской музыкальной души, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие стало частью масштабной юбилейной программы, организованной в честь выдающегося мастера. На сцене выступил полный состав оркестра, а также известные солисты Тахауи Рахметов и Бибигуль Кылымхан, чьё исполнение любимых произведений Тлендиева вызвало живой отклик у публики.

Концерт имел не только художественное, но и просветительское значение. Его цель - укрепить интерес алматинцев и гостей города к национальной музыке, вдохновлённой корнями, традициями и богатой историей народа.

"Нургиса Тлендиев — это не просто композитор, он - культурный код нашей нации, голос степей и сердце казахской души", — отметили организаторы концерта.

Юбилей композитора отмечается не только в Казахстане, но и на международной арене. Напомним, 2025 год был официально объявлен Годом памяти Нургисы Тлендиева по решению Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), при поддержке ЮНЕСКО.

Открытие юбилейной программы состоялось 24 января масштабным концертом, а в течение всего года по Казахстану и за его пределами продолжаются мероприятия, посвящённые жизни и творчеству великого кюйши.

Ранее мы сообщали, что 1 апреля Нургисе Тлендиеву исполнилось 100 лет.