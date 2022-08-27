100 километров за сутки по нехоженым горным тропам вокруг Алматы готов пробежать казахстанец

Фото: из архива Нияза Джанзакова

Он не боится встретиться с медведем, ему не страшен дождь. А вот град, туман и судороги могут стать помехой, но не остановят его в достижении цели. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с "королём челленджей" Ниязом Джанзаковым, чтобы расспросить о предстоящем событии.

29 августа в 5:30 утра трехкратный чемпион Казахстана в дисциплине BMX-cross и призер горных забегов на Каскеленском ущелье начнет преодоление нового горного маршрута Alatau Trans Ultra.

За плечами Джанзакова два Эверестинга, работа на велостанке, забеги по лестнице здоровья Медеу в течение 24 часов подряд, а также четырехдневный дуатлон Алматы — Туркестан.

Теперь он хочет показать общественности новую горную тропу в Алматинской области от Каскеленского ущелья до Талгарской плотины. Протяженность маршрута, который планирует преодолеть Нияз, составляет около ста километров. Атлет в сопровождении пейсеров (бегунов, которые помогают другим спортсменам пройти трассу в определённом темпе) пробежит по ущельям Заилийского Алатау, территории Иле-Алатауского национального парка. Только 10% маршрута пройдет по асфальтовым дорогам — это район от Космостанции до начала дороги, от Просвещенца до Медеу и в самом конце, возле Талгарской плотины. Вся остальная часть — это грунтовые тропы, а начало пути пролегает по альпийским лугам нескольких ущелий, где на сегодняшний день горных троп пока вообще нет, и спортсмен будет их прокладывать.

Фото: Александр Шахбазов

Этот маршрут в чем-то похож на ликийскую тропу, и спортсмены уверены, что эта тропа, по которой пойдет Нияз с пейсерами, может стать еще одной визитной карточкой Алматы. Есть отдельные достопримечательности — Медеу, Шымбулак, Чарынский каньон, Кольсайские озера, но пока нет такого маршрута, где наши соотечественники и иностранные туристы могли бы посмотреть на эти красоты вместе. Наличие такой тропы позволит, по замыслам, активнее развивать экотуризм в Алматинской области и привлекать больше иностранных туристов.

Фото: Александр Шахбазов

Идея провести такой забег пришла Ниязу и его другу Шынгысу Байкашеву — действующему чемпиону всех высотных забегов в Казахстане, единственному казахстанцу, выигрывавшему забег на Эльбрус, совсем недавно. К слову, Шынгыс, входящий в топ-3 самых быстрых трейлраннеров Казахстана, тоже должен был вместе с Ниязом преодолевать этот маршрут, но полученная в ходе тренировок травма ноги помешала его планам. Теперь Шынгыс будет поддерживать Нияза морально и технически.

"Этот маршрут, который мы сейчас рассматриваем, обычный турист может пройти за четыре-пять дней, в целом на такие маршруты закладывается 20-25 километров в день, это максимум, который обычный турист может пройти с рюкзаком. Наша задача — преодолеть сто километров по горам за сутки, потому что это будет спортивное прохождение маршрута. Есть маршруты от БАО до Медеу на два-три дня, но когда этот маршрут был актуален, спортсмены преодолевали его за семь часов. Сейчас есть аналог в Европе — забег вокруг горы Монблан, где ребята проходят 170 км за 18 часов. Мы пока об этом можем мечтать, и я думаю, что надо начинать уже сейчас делать фундамент и открывать у нас в Казахстане те тропы, по которым завтра могли бы побежать международные атлеты. Вначале, конечно, мы сами должны опробовать их, посмотреть, за сколько мы можем преодолеть такую дистанцию", — рассказал Шынгыс Байкашев.

Цель этого челленджа — развитие туризма в Алматы и Алматинской области, открытие общественности новых граней гор Заилийского Алатау. Также бегуны намерены отснять уникальный фото-видео материал, повысить узнаваемость горного кластера, популяризировать горные тропы на территории Казахстана. В рамках спортивного вызова планируется продвижение экотуризма, патриотического воспитания молодежи и здорового образа жизни среди жителей и гостей города Алматы. Событие также будет приурочено к Дню Конституции Республики Казахстан.

Что может помешать?

Спортсмены рассчитали, в какое время они должны добираться до определенных промежуточных точек, в том числе точек для питания, но тайминг может измениться в связи с погодными условиями и самочувствием спортсменов. 24 часа — это задача-максимум, при хороших погодных условиях. Если где-то что-то будет не так, например, спортсмен сойдет с тропы или будет перерыв из-за судороги, например, то вся дистанция, по расчётам, займет 26 часов. 30 часов — задача-минимум, на случай, если будет очень тяжело.

Нияз Джанзаков намерен завершить дистанцию в любом случае, несмотря на дождь. Главное для него — успешное преодоление стартового 30-километрового отрезка. Финишный отрезок будет ночью, это тоже вызов, важно, чтобы организм был в спортивном режиме, пейсеры будут задавать темп, который станет для Нияза ориентиром в физическом и моральном плане.

"На сегодняшний день по верхушкам Карагалинского и Аксайского ушелий выпал снег, мы не исключаем осадки, грозу. Задача — пройти маршрут безопасно, поэтому тайминг плавающий. Шынгыс и группа поддержки на машине сопровождения будет подвозить еду, вещи на контрольные точки", — пояснил Нияз Джанзаков.

Спортсменам могут помешать и дикие животные. Когда Шынгыс с Ниязом проводили разведку троп, на участке между Каскеленским ущельем и Алмарасаном по пути встретили кабанов, горных оленей, диких лошадей. Конечно, есть риск встретить медведей.

"Поэтому мы проложили маршрут по верхушкам, но это дикие места, будем максимально бдительными, вероятность встретить кого-нибудь есть всегда. Мы стараемся обойти пути животных. Недавно ездили на Кольсай, проводили тренировки по горному бегу в труднодоступных местах и встретили медведя буквально в 25 метрах от нас. Мы знаем, как вести себя — постараться спокойно уйти, и ничего неприятного не было", — рассказал Нияз Джанзаков

Ниже выбранного спортсменами маршрута — лесостепная зона, Аксайское ущелье — сильно пересеченная местность, особо охраняемая территория, много лесистых полей, где сложно пройти. А выбранный спортсменами маршрут позволяет совершить путешествие безопасно и увидеть шикарные пейзажи. По оценкам спортсменов, первая часть маршрута, около 40 км, — самая сложная, на нее приходится почти половина набора высоты. Вторая половина — более простые тропы, на финише ещё проще, есть и визит-центры, места, где можно остановиться.

Высота, на которой проложена дистанция, 3200-3500 метров над уровнем моря.

Атлеты этим забегом бросают вызов своим физическим и ментальным внутренним качествам, а также выносливости. Погодные условия и сила ветра будут сказываться на скорости прохождения дистанции, но спортсмены ничего не боятся и уверены в успехе.