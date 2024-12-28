  • 28 Декабря, 11:34
  • BAIGENEWS

100 кг марихуаны обнаружили под сеном в Жамбылской области

МВД продолжает работу по принципу "закон и порядок".

Сегодня, 09:56
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кадр из видео Сегодня, 09:56
Сегодня, 09:56
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Фото: кадр из видео

В городе Шу Жамбылской области полицейские обнаружили 100 кг высушенной марихуаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

"Это выявлено в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории фермерского хозяйства, где временно проживал один из работников. При допросе он пояснил, что наркотическое вещество принадлежало владельцу хозяйства, которого задержали ранее в Караганде по подозрению в хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере. Проводится досудебное расследование", — сообщил представитель комитета по противодействию наркопреступности Медет Смагулов.

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