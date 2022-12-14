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146Фото: iphones.ru
100% казахстанских дорог подключат к интернету к 2027 году
Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства 14 декабря сообщил, что до 2027 года 100 процентов казахстанских дорог будут охвачены интернетом и мобильной связью, передаёт BaigeNews.kz.
"Следующим важным мероприятием является подключение дорог республиканского и областного значения к сотовой связи и интернету.
В настоящее время интернет имеется только на 25% этих дорог. А мобильная связь составляет 86%", - отметил он.
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