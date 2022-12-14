100% казахстанских дорог подключат к интернету к 2027 году

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Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства 14 декабря сообщил, что до 2027 года 100 процентов казахстанских дорог будут охвачены интернетом и мобильной связью, передаёт BaigeNews.kz.