  • 12 Декабря, 22:11
  • BAIGENEWS

100 дней в министерстве: Ербол Мырзабосынов отчитался о проделанной работе

Он также рассказал о планах.

Сегодня, 21:56
АВТОР
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Минтуризма и спорта РК Сегодня, 21:56
Сегодня, 21:56
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Фото: Минтуризма и спорта РК

Исполнилось 100 дней с момента вступления Ербола Мырзабосынова в должность министра туризма и спорта РК. Глава ведомства подвёл краткие итоги работы и поделился планами на будущее, передаёт BaigeNews.kz.

"За этот период, в соответствии с поручениями Главы государства, были поставлены конкретные цели, и проведена важная работа по их реализации. Впереди нас ждёт ещё много запланированных дел", - написал министр.

Он отметил, что при министерстве туризма и спорта создана комиссия по назначению руководителей областных управлений спорта. Олимпийские чемпионы и квалифицированный менеджеры назначены руководителями региональных управлений. Кроме того, министерство инициировало процесс назначения президентов спортивных федераций, выдвигая кандидатов и определяя ключевые показатели их деятельности.

Казахстан получил право на проведение в 2026 году Игр будущего. Введена новая виза Neo Nomad для современных кочевников и удалённо работающих туристов. Разработан специальный комплексный план развития курортной зоны Щучинск-Бурабай.

Планируется запуск цифровой платформы по физической культуре и спорту.

 
 
 
 
 
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Публикация от Ербол Мырзабосынов (@erbol_myrzabosynov)

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