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100 детей ВКО отправились в гостевые семьи для изучения госязыка

Сегодня, 04:54
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astanatv.kz Сегодня, 04:54
Сегодня, 04:54
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Фото: astanatv.kz

В ВКО 100 детей отправились в гостевые семьи для изучения казахского языка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Проект работает уже второй год. Этим летом 100 ребят отправились в сёла Бел Карагай, Жамбыл, Урыль и Берель Катон-Карагайского района. 

В гостевых семьях школьники будут жить 15 дней. На две недели им приготовили обширную программу. Помимо изучения госязыка будут экскурсии, приготовление национальных блюд, уроки игры на домбре и баяне.

"Составлена очень интересная насыщенная программа, будут экскурсии по историческим местам. У ребят будет очень познавательный отдых. Не только погружение в языковую среду и узнавание практического казахского, но и узнавание родного края", – говорит руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышёва.

Кроме госязыка, ещё 20 ребят из приграничных районов отправят для изучения русского языка.

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