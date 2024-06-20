100 детей ВКО отправились в гостевые семьи для изучения госязыка
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В ВКО 100 детей отправились в гостевые семьи для изучения казахского языка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Проект работает уже второй год. Этим летом 100 ребят отправились в сёла Бел Карагай, Жамбыл, Урыль и Берель Катон-Карагайского района.
В гостевых семьях школьники будут жить 15 дней. На две недели им приготовили обширную программу. Помимо изучения госязыка будут экскурсии, приготовление национальных блюд, уроки игры на домбре и баяне.
"Составлена очень интересная насыщенная программа, будут экскурсии по историческим местам. У ребят будет очень познавательный отдых. Не только погружение в языковую среду и узнавание практического казахского, но и узнавание родного края", – говорит руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышёва.
Кроме госязыка, ещё 20 ребят из приграничных районов отправят для изучения русского языка.
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