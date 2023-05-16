100 арендных квартир с выкупом распределят в Астане

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В Астане в течение восьми дней пройдёт дополнительный приём документов на аренду жилья с выкупом через АО "Казахстанская жилищная компания" (КЖК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz.

Заявки будут принимать онлайн на сайте qatysu.zhilfond.kz. Приём документов начнётся в 10:00 22 мая и закончится в 23:59 29 мая.

Как сообщает столичный Центр жилья, распределят 100 квартир:

48 однокомнатных,

18 двухкомнатных,

34 трёхкомнатных.

Квартиры расположены в ЖК "Замечательный", район Байконыр, ул. Торайгырова, 4; ЖК "Тлендиева", район Сарыарка, пр. Тлендиева, 38; ЖК "Жаңа Қоныс", район Сарыарка, ул. Қосшығұлұлы, 17/1, 17/3.

Условия аренды с выкупом

Стоимость аренды за 1 квадратный метр - 1 455 тенге.

Максимальный срок аренды - до 20 лет.

Жильё переходит в собственность арендатора по окончании срока аренды.

Можно привлекать гарантов при недостаточности доходов.

Кто может участвовать

Очередники акимата, стоящие в очереди на жильё по любой категории и являющиеся работниками следующих сфер:

образования и здравоохранения;

культуры и спорта;

социальной защиты;

департаментов полиции, ЧС и их ведомств.

Можно претендовать на любую площадь жилья, независимо от состава семьи. Одобрение напрямую зависит от платёжеспособности участника.

Если при подаче заявки выбрали, например, двухкомнатную квартиру, но по результатам отбора не прошли на неё, заявку нужно подавать снова. Отбор зависит от даты постановки на очередь.

Какие документы понадобятся

Ключ ЭЦП

Скан справки с места работы на фирменном бланке учреждения, выданной не позднее 10 дней на момент подачи заявки.

Справка о наличии/отсутствии жилья в стране на всех членов семьи.

Программа реализуется в три этапа.

Подача заявки на участие и отбор претендентов по дате постановки в очередь.

После прохождения конкурса подтверждение платёжеспособности в КЖК, телефон горячей линии 8 (800) 080-44-48.

Выбор жилого комплекса и квартиры на сайте КЖК.