10 жителей Усть-Каменогорска эвакуированы из-за пожара в квартире

В административном центре Восточно-Казахстанской области в квартире загорелись личные вещи и входная деревянной двери на площади 2 кв.м. Прибывшие пожарные эвакуировали 10 жителей, из них 2 детей. Они также вытащили кошку хозяина из задымленной квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.