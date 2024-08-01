10 жителей Усть-Каменогорска эвакуированы из-за пожара в квартире
Сегодня, 04:51
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Сегодня, 04:51Сегодня, 04:51
104Фото: МЧС РК
В административном центре Восточно-Казахстанской области в квартире загорелись личные вещи и входная деревянной двери на площади 2 кв.м. Прибывшие пожарные эвакуировали 10 жителей, из них 2 детей. Они также вытащили кошку хозяина из задымленной квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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