10 тысяч гектаров неиспользуемой земли вернули государству в Акмолинской области
Их кадастровая стоимость составила 82,7 млн тенге.
Сегодня, 10:09
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Сегодня, 10:09Сегодня, 10:09
160Фото: rv-news.ru
В Акмолинской области прокуратура продолжает работу по выявлению и возврату в госсобственность земель, которые не используются по назначению BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
"С начала года по результатам надзорных мероприятий в государственную собственность в Ерейментауском районе уже возвращено 6 земельных участков общей площадью 10 тысяч гектаров. Эти земли не использовались более трёх лет, их кадастровая стоимость — 82,7 млн тенге", — говорится в сообщении.
В надзорном органе подчёркивают, что подобная работа будет продолжена.
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