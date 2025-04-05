В Акмолинской области прокуратура продолжает работу по выявлению и возврату в госсобственность земель, которые не используются по назначению BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

"С начала года по результатам надзорных мероприятий в государственную собственность в Ерейментауском районе уже возвращено 6 земельных участков общей площадью 10 тысяч гектаров. Эти земли не использовались более трёх лет, их кадастровая стоимость — 82,7 млн тенге", — говорится в сообщении.

В надзорном органе подчёркивают, что подобная работа будет продолжена.