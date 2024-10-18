10 тысяч флагов по Казахстану развесят активисты "Жастар Рухы"

Третий год подряд в Казахстане проходит акция "Менің Елім – Менің Туым", направленная на популяризацию государственного флага РК. В преддверии Национального праздника – Дня Республики активисты молодёжного крыла "Жастар Рухы" партии AMANAT планируют развесить порядка 10 тысяч флагов по всей стране, передаёт BaigeNews.kz.

По инициативе Главы государства, Дню Республики возвращён статус национального праздника. 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана, которая стала первым и важным шагом на пути к Независимости.

"За небольшой отрезок времени акция "Менің Елім – Менің Туым" уже успела стать доброй традицией. Вывешивая флаги подобным образом, мы не просто хотим напомнить людям о патриотизме, но и продемонстрировать единство граждан вокруг общих национальных ценностей. Только в Астане при поддержке городского акимата мы планируем развесить сотни флагов Казахстана", – сказала руководитель управления организационно-территориальной работы "Жастар Рухы" Инжу Байшукенова.

В акции принимают участие не только активисты молодёжного крыла, но и рядовые казахстанцы. Они вывешивают флаги на своих домах, в общественных местах, украшают флагами автомобили. Предприниматели тоже не остались в стороне и крепят государственные флаги на магазинах, ресторанах, в цехах и в фермерских хозяйствах. Так, к акции присоединилась и жительница Астаны, многодетная мать Наргиз Ернаркызы.

"Совсем скоро День Республики, и люди гордятся своими государственными символами. 25 октября – это судьбоносный праздник, важный не только для меня, но для каждого казахстанца. Во многих странах люди подобным образом вывешивают флаг, и в Казахстане мы тоже можем демонстрировать наши чувства к государственному флагу, к своей стране. Мы – вместе!" – сказала она.

Всего в акции "Менің Елім – Менің Туым" принимают участие более 1 000 активистов "Жастар Рухы".