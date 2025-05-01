В Алматинской области продолжается масштабный экологический проект, направленный на восстановление природы и снижение углеродных выбросов. В селе Шенгельды, недалеко от Конаева, в День единства народа Казахстана посадили 10 тысяч саженцев — среди них тополя, дикий абрикос и другие местные породы деревьев, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата области, акция прошла в рамках национального эко-марафона "Таза Қазақстан" и стала частью первого в Казахстане проекта по продаже углеродных единиц, который запустили в конце прошлого года. Проект реализуется на основе соглашения Emission Removal Purchase Agreement (ERPA), подписанного с участием Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

В мероприятии приняли участие аким области Марат Султангазиев, председатель правления НПП "Атамекен" Райымбек Баталов, представители компании SAFC, аграрные специалисты и волонтёры. В дальнейшем планируется охватить 1 500 гектаров деградированных земель, где высадят 3,5 миллиона деревьев.

"Это начало большого проекта, связанного с карбоновыми кредитами. Благодаря правильно поставленной работе с международными организациями, зарубежными компаниями, местными научными деятелями, применяются водосберегающие технологии", — подчеркнул Марат Султангазиев.

Особенность проекта — использование капельного орошения, собственных питомников и соблюдение международных экологических стандартов. Финансирование обеспечивается частными инвесторами, в том числе из Европы. Углеродные кредиты, которые будут "зарабатываться" за счёт высаженных деревьев, планируют вывести на международный рынок.

Как отметил Райымбек Баталов, реализация таких инициатив помогает развивать "зелёную" экономику, привлекать технологии, и, главное, двигаться в сторону устойчивого будущего.

К слову, в рамках акции "Таза Қазақстан" в Алматинской области уже приняли участие 186 тысяч человек, было высажено почти 70 тысяч деревьев, собрано 6 300 тонн мусора и задействовано свыше 2 тысяч единиц техники.

Экологические инициативы всё чаще становятся не просто субботниками, а реальными шагами к большему балансу между развитием и заботой о природе.