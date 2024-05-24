10 тысяч человек наказали за неправильную парковку авто в Алматы
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Почти 10 тысяч автолюбителей наказали за неправильную парковку в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В городе продолжается отработка по выявлению нарушений правил парковки транспортных средств. Полиция с помощью эвакуаторов транспортирует неправильно припаркованное авто на специализированную штрафную стоянку.
"С начала года за нарушение правил парковки к ответственности привлечены 9 тысяч 963 человека. На постоянной основе проводятся локальные отработки по выявлению водителей, которые паркуются в неустановленных местах, под знаками "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена". Вместе с тем, сотрудниками строевых подразделений выявляются и устраняются такие грубые нарушения, как остановка и стоянка на остановках общественного транспорта, что без сомнений, усложняет проезд автобусов и способствует образованию заторных явлений", – сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
По его словам, проведение рейдов и отработок благополучно сказывается на пропускной способности автотранспорта в городе, улучшении водительской дисциплины и культуры вождения. В проведении локальных рейдов полицейские активно используют сигналы неравнодушных горожан, которые сообщают о нарушениях ПДД.
"Отдельная благодарность таким активистам, которым не безразлична судьба нашего города. Вместе с тем, призываем всех граждан к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Законопослушание и дисциплина должна начинаться с самих себя, поэтому очень важно следовать букве закона, а значит внести свою весомую лепту в обеспечении дорожной безопасности в мегаполисе", – резюмировал Шумаев.
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