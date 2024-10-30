10 топ-шахматисток мира принимают участие во 2-м этапе женского Гран-при ФИДЕ в Шымкенте
Сегодня, 00:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:22Сегодня, 00:22
106Фото: pixabay.com
В Шымкенте стартовал 2-й этап женского Гран-при ФИДЕ 2024-2025 годов, который продлится до 8 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.
Для участия в престижном турнире в Шымкенте собрались десять топ-шахматисток мира, среди которых лидер женской сборной Казахстана – серебряный призёр 45-й шахматной Олимпиады Бибисара Асаубаева.
"Общий призовой фонд каждого из четырёх турниров составляет 80 000 евро, а дополнительно 120 000 евро распределяются между десятью лучшими участницами в итоговой таблице серии", — говорится в сообщении КФШ.
Две участницы, набравшие наибольшее количество очков в серии Гран-при, получают право на участие в Турнире претенденток ФИДЕ 2026 года.
Самое читаемое
- Сельчане просят акима СКО переселить их из-за шума элеваторов
- Гололед, туман, усиление ветра: прогноз погоды в Казахстане
- Убийство семьи бизнесмена в Петропавловске: суд вынес приговор
- Предлагавшую за взятку смягчить приговор Бишимбаеву женщину осудили в Астане
- 250 плиток шоколада "Казахстан" похитила в магазине жительница Астаны