10 топ-шахматисток мира принимают участие во 2-м этапе женского Гран-при ФИДЕ в Шымкенте

В Шымкенте стартовал 2-й этап женского Гран-при ФИДЕ 2024-2025 годов, который продлится до 8 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

Для участия в престижном турнире в Шымкенте собрались десять топ-шахматисток мира, среди которых лидер женской сборной Казахстана – серебряный призёр 45-й шахматной Олимпиады Бибисара Асаубаева.

"Общий призовой фонд каждого из четырёх турниров составляет 80 000 евро, а дополнительно 120 000 евро распределяются между десятью лучшими участницами в итоговой таблице серии", — говорится в сообщении КФШ.

Две участницы, набравшие наибольшее количество очков в серии Гран-при, получают право на участие в Турнире претенденток ФИДЕ 2026 года.