  • 2 Апреля, 17:41
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Десять студентов госпитализировали после пожара в общежитии Караганды

Из-за загоревшегося мусора людей пришлось эвакуировать по лестничному маршу.

Сегодня, 15:52
АВТОР
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ДЧС Карагандинской области Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
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Фото: ДЧС Карагандинской области

2 апреля около полуночи загорелось общежитие Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова, расположенного по улице Университетская, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС, горел мусор в мусоропроводе на первом этаже здания, площадь пожара составила 1,5 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели по лестничному маршу эвакуировали четыре человека.

"Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание ликвидировано в 00.35. Предварительная причина – открытый источник огня", - говорится в сообщении.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что десять человек были доставлены в больницу имени Макажанова и ОДКБ для расширенного осмотра пациентов.

"Состояние при поступлении оценивалось как стабильное и в настоящее время остаётся без ухудшения. Проводится дополнительное обследование с последующим амбулаторным лечением", - прокомментировали медики.

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