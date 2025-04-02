Десять студентов госпитализировали после пожара в общежитии Караганды
Из-за загоревшегося мусора людей пришлось эвакуировать по лестничному маршу.
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2 апреля около полуночи загорелось общежитие Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова, расположенного по улице Университетская, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ДЧС, горел мусор в мусоропроводе на первом этаже здания, площадь пожара составила 1,5 квадратных метров.
Прибывшие на место происшествия спасатели по лестничному маршу эвакуировали четыре человека.
"Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание ликвидировано в 00.35. Предварительная причина – открытый источник огня", - говорится в сообщении.
В управлении здравоохранения региона сообщили, что десять человек были доставлены в больницу имени Макажанова и ОДКБ для расширенного осмотра пациентов.
"Состояние при поступлении оценивалось как стабильное и в настоящее время остаётся без ухудшения. Проводится дополнительное обследование с последующим амбулаторным лечением", - прокомментировали медики.
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