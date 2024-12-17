В области Жетісу ко Дню Независимости ввели 10 новых социально значимых объектов, включая медицинские и ветеринарные пункты, врачебные амбулатории, дом культуры, сельский клуб и спортивный комплекс. А еще 76 семей очередников из числа социально уязвимой категории населения стали обладателями собственного жилья, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление общественного развития области Жетісу.

Cобственное жилье обрели очередники в Коксуском, Ескельдинском и Панфиловском районах. Новоселье справили 76 семей региона, им были выданы ключи от индивидуальных жилых домов. Из них 50 – в городе Жаркент Панфиловского, 16 – селах Бозтоган и Мукры Коксуского, еще 10 – в селе Бактыбай Ескельдинского районов. Кроме того, в селе Жарлыозек Коксуского района ввели новый блочно-модульный ветеринарный пункт.

"Нас переполняют чувства, которые не передать словами. О своей крыше над головой мы мечтали несколько лет, и вот этот день настал. У нашей большой семьи теперь есть свой просторный и уютный дом. Благодаря поддержке и заботе государства День Независимости и Новый год мы отпразднуем в своем собственном доме", - поделилась впечатлениями одна из новоселов, жительница Жаркента, многодетная мать Шынар Азатбекова.

Радостью поделилась и жительница Ескельдинского района, которая тоже вместе со своей семье отмечает праздничное новоселье.

"В очереди на жилье стояли довольно долго. В нашей семье уже четверо детей, вот, получили ключи от дома, смотрим планировку, принимаем поздравления, радуемся. И, что интересно, с новым домом приходят в голову новые планы. Мы рады в канун больших праздников всей страны отмечать и свой, особенный – наше новоселье", - отметила жительница с.Мукры Саулеш Жауынбаева.

А в Ескельдинском районе к празднику ввели сразу 3 новых объекта.

В районном центре – селе Карабулак свои двери распахнул дом культуры. Новые блочно-модульные сельские клуб на 120 мест и акимат открыли в селе Акын Сара.

К празднику в ряде сел области заработали новые медицинские учреждения. Так, на станции ПЧ-45 Коксуского района, где проживает 140 жителей, включая 62 ребенка в возрасте до 14 лет, ввели новый блочно-модульный медицинский пункт.

"Подобный современный медицинский объект – это возможность для моих земляков получать необходимую качественную медпомощь без лишних усилий и дальних поездок. Уверена, что этот медпункт способствует улучшению здоровья и благополучия жителей. Пусть всегда будет мир и здоровье в ваших домах", - сказала ветеран медицины, жительница ст. ПЧ-45 Айша Сарсенбаева.

Фельдшерско-акушерский пункт и два медпункта достроили в селах Шежин, Керимагаш и Кызылжиде Панфиловского района.

Также в селе Ушарал ввели в эксплуатацию спортивный комплекс на 50 мест. В нем открыты секции по борьбе, боксу, групповым видам спорта.

Кроме того, впервые в районе начал свою работу международный автовокзал "Орбұлақ", введенный за счет инвестора. В автопарке вокзала имеется 31 автобус, обеспечена занятость 67 человек.