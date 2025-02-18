Прокуратура Карагандинской области направила в суд 106 томов уголовного дела по факту гибели работников шахты Костенко, передаёт BaigeNews.kz.

Досудебное расследование проводилось специальными прокурорами Генеральной прокуратуры при участии сотрудников Министерства внутренних дел, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"В ходе расследования установлено, что причиной трагедии стали многочисленные нарушения правил безопасности при ведении горных работ. Взрыв на участке добычи угля вызвал цепную реакцию взрывов угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы. В результате погибли 46 шахтеров, еще 28 получили увечья", - говорится в сообщении.

К уголовной ответственности привлечены 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала. Все они находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ), предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы.

Материалы направлены в районный суд района Әлихан Бөкейхан города Караганды для рассмотрения по существу.

Напомним, 28 октября 2023 года около 2:44 в подземных очистных горных выработках на глубине 700 метров угольной шахты имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла серия взрывов, повлекшая гибель 46 шахтеров (33 - от грубых анатомических разрушений костей скелета, 13 - от отравления угарным газом) и причинение увечья 28 шахтёрам.

Ранее названы имена 10 подозреваемых по делу.

17 февраля генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил о завершении расследования уголовного дела об аварии на шахте в Караганде.