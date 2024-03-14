10 млрд тенге взыскала в доход государства Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о принимаемых мерах по обеспечению законности в сфере государственных закупок и расходования госсредств, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"Всего в 2023 году установлено более 2,5 тысячи нарушений на всех стадиях от планирования до приемки товаров, работ и услуг. По ним внесено 1,4 тысячи актов надзора. Принятыми мерами в доход государства взыскано 10 миллиардов тенге", - говорится в сообщении.

Так, к примеру, в городе Тараз Жамбылской области по конкурсу на реконструкцию тепломагистрали выявлено установление необоснованных требований к потенциальным поставщикам.

В Акмолинской области отдельные районные акиматы без разработки проектной сметной документации намеревались приобрести блочно-модульные котельные.

Незаконные конкурсы отменены и проведены в соответствии с требованиями законодательства.

В этой же области спецпрокурорами расследовалось уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве наружных сетей электроснабжения ЖСК "Жайлау Сити" и МЖК "Курылтай".

"30.10.2023г. руководитель Отдела строительства Целиноградского района С. и директор РГП на ПХВ "Енбек-Аршалы" А. приговорены к 7 и 8 годам лишения свободы, соответственно, директор ТОО "Астана ЭлектроСтройКомплект" С. – к 7 годам условно", - рассказали в надзорном органе.

С целью установления системных проблем в указанной сфере в конце прошлого года в министерстве финансов и местных исполнительных органах проведены проверки.

"Выявлены факты неоднозначного применения норм законодательства о госзакупках, длительного рассмотрения возражений на акты органов внутреннего государственного аудита и другие нарушения. По итогам в Правительство внесено представление. По акту надзора разработана Дорожная карта, которой предусмотрены мероприятия по улучшению системы госзакупок, в том числе путем совершенствования законодательства. Более того, Генеральная прокуратура принимает участие в разработке нового Закона "О государственных закупках" и подзаконных актов к нему", - заключили в Генпрокуратуре.

Работа в сфере обеспечения законности расходования госсредств продолжается и находится на особом контроле.

К слову, органы прокуратуры особое внимание уделяют целевому и эффективному использованию бюджетных средств.

Постоянному мониторингу подвергается сфера государственных закупок, через которую расходуется более четверти бюджета страны.

Для этого разработаны новые подходы и активно применяются информационно-аналитические системы.