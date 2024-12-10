Тур стал самым кассовым в истории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщает The New York Times.

"Вместе со 149-м и последним шоу, которое прошло в Ванкувере (Канада) в воскресенье, тур Тейлор Свифт продал билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Это два в два раза больше, чем валовая сумма с продажи билетов любого другого концерта в истории", - говорится в публикации со ссылкой на продюсерскую компанию певицы Taylor Swift Touring.

К слову, концерты звезды в общей сложности посетили более 10 млн человек по всему миру. В среднем стоимость билета на концерт в рамках тура Тейлор Свифт составила 204 доллара.





