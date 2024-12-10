Гастрольный тур Тейлор Свифт установил рекорд по сборам
Мировой тур популярной американской певицы Тейлор Свифт The Eras Tour собрал более 2 млрд долларов.
Сегодня, 15:05
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Сегодня, 15:05Сегодня, 15:05
139Фото: Instagram
Тур стал самым кассовым в истории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщает The New York Times.
"Вместе со 149-м и последним шоу, которое прошло в Ванкувере (Канада) в воскресенье, тур Тейлор Свифт продал билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Это два в два раза больше, чем валовая сумма с продажи билетов любого другого концерта в истории", - говорится в публикации со ссылкой на продюсерскую компанию певицы Taylor Swift Touring.
К слову, концерты звезды в общей сложности посетили более 10 млн человек по всему миру. В среднем стоимость билета на концерт в рамках тура Тейлор Свифт составила 204 доллара.