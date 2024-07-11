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10 млн тенге обязали выплатить убийцу семье известного юриста в Алматы

Вчера, 23:45
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 23:45
Вчера, 23:45
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Фото: baigenews.kz

Суд взыскал 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда с осуждённого за убийство юриста Айман Асановой. Деньги предназначены семье погибшей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда. 

В Алмалинский райсуд №2 Алматы обратился брат жертвы. Мужчина требовал взыскать с виновника в смерти его сестры 50 миллионов тенге. Ответчик в ходе ссоры с бывшей супругой ударил её ножом 18 раз. От этих многочисленных ран женщина скончалась в больнице.

"Брат погибшей женщины указал в иске, что её смерть принесла страдания ему и всем близким. От переживаний скончались бабушка и отец. Моральный вред, нанесённый семье, он оценил в 50 миллионов тенге", - сообщили в Верховном суде.

Не признавая иск, представитель ответчика отметил, что виновник в смерти женщины несёт за преступление наказание – он лишён свободы на 11 лет и указанной в иске суммой не располагает.

Суд удовлетворил иск частично. Руководствуясь требованиями разумности и справедливости, в пользу истца взысканы 10 миллионов тенге.

Решение ещё не вступило в законную силу.

Трагедия произошла в ночь на 9 октября 2022 года. 19 июня 2023 года присяжные признали алматинца виновным в умышленном убийстве бывшей супруги из-за конфликта, связанного с разделом имущества. Они пришли к выводу, что преступление совершено в состоянии аффекта. Мужчину осудили на полтора года лишения свободы.

Затем этот приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение.

В октябре 2023 года мужчину приговорили к 11 годам заключения.

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