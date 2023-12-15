10 млн га неиспользуемых земель вернули в госсобственность Казахстана
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В государственную собственность возвращены 10 миллионов гектаров неиспользуемых и выданных с нарушением сельскохозяйственных земель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Для качественного и своевременного исполнения поручения президента РК распоряжением премьер-министра Алихана Смаилова была создана специальная государственная комиссия. В её состав вошли представители правоохранительных органов, министерств и акиматов.
Учитывая актуальность вопроса нехватки пастбищ, возвращенные земли в приоритетном порядке направляются на нужды аграриев путём их закрепления за соответствующими населенными пунктами.
Немаловажным фактором в исполнении поручения Главы государства стал общественно-партийный контроль со стороны комиссии "Жер аманаты" под эгидой партии "AMANAT". В частности, она занялась мониторингом перераспределения возвращаемых земель.
Вопросы дальнейшего справедливого распределения земель среди населения и дальше будут находиться на особом контроле правительства РК.
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