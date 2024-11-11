10-месячный ребёнок умер в Костанайской области

10-месячный ребенок скончался в Костанайской детской областной больнице. О смерти мальчика в соцсетях рассказала мать. По словам Кунимхан Зарлыкан, к врачам она обратилась 1 ноября. Через несколько дней малыша не стало, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам матери ребёнка, у сына была незначительная одышка, но он был бодрым. В клинике их осмотрели, сказали, что есть слабый хрип, и госпитализировали. Мальчику ставили уколы и системы, однако ночью одышка ухудшилась. Утром его забрали в реанимацию, а через два часа сообщили, что малыш скончался.

"За два часа в реанимации моего сына не стало! Это вина врачей! Всех, кто был с пятницы до понедельника, кто видел мучения моего мальчика и ничего не сделал! Это их халатность! И я сделаю всё, чтобы наказать их по всей строгости закона! Чтобы всем было не повадно! Чтобы никто из малышей так не умирал!" - заявила Кунимхан Зарлыкан.

Женщина рассказала, что при госпитализации предупреждала врачей - у сына есть аллергия на ряд антибиотиков и некоторые препараты. Дербесу сделали рентген и поставили диагноз – односторонняя бронхопневмония. После введения транквилизатора Сибазон он стал очень вялым. В Управлении здравоохранения сообщили, что в связи с произошедшим проводится внутренняя проверка.

"Управление здравоохранения выражает искренние соболезнования родным и близким скончавшегося в Костанайской областной детской больнице. В связи с данным случаем проводится внутренняя проверка Управлением здравоохранения. Также сообщаем, что по факту происшествия будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Результаты экспертизы и заключения Комитета контроля качества и медицинской фармацевтической деятельности будут представлены", - заявили в ведомстве.