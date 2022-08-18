10 мешков сахара купил сельчанин по поддельному чеку

Фото: polisia.kz

В Туркестанской области сельчанин по поддельному чеку купил 10 мешков сахара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Ордабасинский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что знакомый мужчина купил у неё в продуктовом магазине 10 мешков сахара и предъявил поддельный чек. Ущерб составил более 180 тысяч тенге.

Полицейские подозреваемого нашли и задержали. Как выяснилось, мужчина решил заработать деньги "лёгким способом". Он приобрёл 10 мешков с сахаром, а когда взял последний мешок, показал поддельный чек и скрылся с места происшествия. Товар он продал, а деньги потратил.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК – "Мошенничество".

Ранее в Алматы осудили мошенника, который продавал несуществующий сахар. А в АЗРК сообщили, что доступ к сахару торговым сетям и оптовикам ограничивал монополист.