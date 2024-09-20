10 машин столкнулись на одном из центральных проспектов в Алматы
Сегодня, 19:36
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Сегодня, 19:36Сегодня, 19:36
105Фото: t.me/kris_p_almaty_official
Массовое ДТП произошло на проспекте Рыскулова в Алматы. Столкнулись сразу 10 машин, передаёт BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы департамента полиции,авария случилась на пересечении с улицей Тлендиева.
Предварительно, у водителя грузовика ухудшилось здоровье, и он совершил столкновение с несколькими авто.
Количество пострадавших и подробные обстоятельства устанавливаются.
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