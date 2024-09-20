10 машин столкнулись на одном из центральных проспектов в Алматы

Массовое ДТП произошло на проспекте Рыскулова в Алматы. Столкнулись сразу 10 машин, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы департамента полиции,авария случилась на пересечении с улицей Тлендиева.

Предварительно, у водителя грузовика ухудшилось здоровье, и он совершил столкновение с несколькими авто.

Количество пострадавших и подробные обстоятельства устанавливаются.