  • 20 Сентября, 20:11
  • BAIGENEWS

10 машин столкнулись на одном из центральных проспектов в Алматы

Сегодня, 19:36
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t.me/kris_p_almaty_official Сегодня, 19:36
Сегодня, 19:36
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Фото: t.me/kris_p_almaty_official

Массовое ДТП произошло на проспекте Рыскулова в Алматы. Столкнулись сразу 10 машин, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы департамента полиции,авария случилась на пересечении с улицей Тлендиева.

Предварительно, у водителя грузовика ухудшилось здоровье, и он совершил столкновение с несколькими авто.

Количество пострадавших и подробные обстоятельства устанавливаются.

 

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