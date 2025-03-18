10 малышей отравились в детсаду в Жамбылской области
У детей кишечная инфекция.
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17 марта 2025 года в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступили 10 воспитанников детского сада "Нурай", расположенного в селе Мерке (участок Ойтал), с признаками отравления, передает BaigeNews.kz.
"Из них девять случаев зарегистрированы с диагнозом острая кишечная инфекция, один случай - энтеровирусная инфекция. Один из воспитанников находится в реанимационном отделении, его состояние стабильное, наблюдается положительная динамика", - говорится в сообщении акимата региона.
По поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева была создана рабочая группа, которая детально изучает каждый случай.
В настоящее время проводятся исследования для выяснения причин произошедшего. В случае необходимости в больнице готовы развернуть дополнительные койки для госпитализации, лекарств предостаточно.
С целью предотвращения дальнейших случаев отравления работа детского сада приостановлена на двое суток для проведения дезинфекционной обработки. Родители были своевременно оповещены о мероприятиях.
Управление санитарно-эпидемиологического контроля Меркенского района проводит проверку, взяты все необходимые пробы, и специалисты ждут заключение экспертизы. Ожидается, что после завершения проверки компетентные органы примут соответствующее решение.
На данный момент ситуация стабильная и находится под контролем властей.
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