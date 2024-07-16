10-летнюю девочку не смогли спасти врачи в Туркестанской области

10-летняя девочка скончалась в Туркестанской области. Подробности происшествия сообщили в Управлении здравоохранения региона, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве уточнили, что юную пациентку 7 июля на "скорой" привезли в приёмное отделение Жетысайской районной центральной больницы с жалобами на повышение температуры тела до 40 градусов, озноб, мышечные боли по всему телу (миалгия), сухой кашель, беспокойство, выраженную общую слабость, быструю утомляемость, отсутствие аппетита, мелкоточечные высыпания.

По словам матери, последние пять дней ребёнок болел. Семья обращалась за помощью в частные медкабинеты, а после в приёмное отделение Жетысайской районной больницы, где девочку осмотрел дежурный педиатр и предложил госпитализировать её в стационар. Однако родители категорически отказались.

"Лекарства - парацетамол, анальгин, димедрол принимались в домашних условиях самостоятельно, без назначения врача. В связи с ухудшением состояния ребенка 7 июля была вызвана "скорая помощь". Девочку доставили в приёмное отделение Жетысайской районной больницы. Педиатр, врачи-инфекционисты осмотрели её и приняли решение о госпитализации в инфекционное отделение. В связи с дальнейшим ухудшением состояния ребёнка его перевели в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также вазопрессорной поддержке для стабилизации гемодинамики. Руководство больницы организовало консилиум, приглашены специалисты из области - детский невролог, инфекционист, детский реаниматолог", - сообщили в управлении.

8 июля пациентку осмотрели специалисты из региона.