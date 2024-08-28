Девочка заживо сгорела в авто в Актюбинской области

10-летняя девочка заживо сгорела в автомобиле в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Трагедия произошла 27 августа в селе Дон Хромтауского района. Машина стояла во дворе, родители ребёнка находились дома.

"Произошло самопроизвольное возгорание автомашины ВАЗ, стоявшей во дворе, что подтверждается записями камер видеонаблюдения с соседнего дома. В салоне автомашины находилась 10-летняя девочка, которая погибла", – сообщили в полиции.

Причины возгорания авто выясняются. По факту гибели ребёнка начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.