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Девочка заживо сгорела в авто в Актюбинской области

Сегодня, 00:05
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
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Фото: BaigeNews.kz

10-летняя девочка заживо сгорела в автомобиле в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Трагедия произошла 27 августа в селе Дон Хромтауского района. Машина стояла во дворе, родители ребёнка находились дома.

"Произошло самопроизвольное возгорание автомашины ВАЗ, стоявшей во дворе, что подтверждается записями камер видеонаблюдения с соседнего дома. В салоне автомашины находилась 10-летняя девочка, которая погибла", – сообщили в полиции.

Причины возгорания авто выясняются. По факту гибели ребёнка начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.

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