10-летняя девочка утонула в бассейне в Атырау

10-летний ребёнок утонул в центральном бассейне СК "Мунайшы" в Атырау, передает BaigeNews.kz со ссылкой Atyrau Online.

Утонувшая девочка пришла с сестрой.

"Родственница пришла в бассейн вместе с несовершеннолетним ребенком и купила разовый билет на сеанс с 16:00 до 17:00. Несмотря на наличие бассейна для детей глубиной 1 м, ребенок каким-то образом оказался в секции для взрослых, где глубина бассейна составляет 2.5 м", – сообщили в администрации центрального плавательного бассейна "Мунайшы".

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.141. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В момент трагедии в бассейне не было родителей. Сейчас бассейн закрыт, идет допрос сотрудников.

Бассейн "Мунайшы" реконструирован в 2019 году по олимпийским стандартам и разделён на восемь дорожек. Длина чаши – 50 метров, ширина – 21 метр, глубина – 2–5,5 метра.В комплексе свыше 600 детей занимаются водными видами спорта. Центральный бассейн в 2020 году был передан в доверительное управление на 10 лет.