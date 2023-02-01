10-летний ребенок сбежал от побоев приемных родителей в СКО

Сбежавшего из дома 10-летнего мальчика полицейские нашли через двое суток с помощью служебной собаки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 7152.kz.

Поисками ребенка кроме полицейских занимались также сотрудники пожарной части, отдела по ЧС, акимата Уалиханского района, а также две поисковые группы из областного департамента полиции.

"Помогали искать мальчика жители сел Жаскайрат, Кайрат, Кулыколь. Пешком, на машинах и на лошадях они прочёсывали местность.Нашли беглеца 27 января в пустующем доме. Обнаружил его инспектор-кинолог Нурлан Жауар с немецкой овчаркой по кличке Цефей",- уточняет пресс-служба ДП СКО. "Мальчик доставлен в медучреждение, его обследуют врачи. Сотрудники ювенальной полиции выясняют обстоятельства происшествия. Выражаю благодарность всем жителям района, принявшим участие в поисковых мероприятиях", - сообщил начальник районного отдела полиции подполковник Руслан Алижанов.

Позже в Instagram появилось сообщение жительницы села Қайрат о том, что мальчуган ушел из дома еще 25 января, что приемные родители, якобы, скрыли этот факт и не заявили об исчезновении ребенка.

"И только директор школы поднял шум по поиску ребенка", - указала автор текста в Instagram.

В ответ на запрос пресс-служба управления образование акимата Северо-Казахстанской области сообщила, что ребенок с2017 года находился на патронатном воспитании - согласно договору с органами опеки и попечительства Уалихановского районо о передаче несовершеннолетнего на патронатное воспитание из Дома ребенка. Местонахождение биологических родителей неизвестно. Причиной ухода несовершеннолетнего стал конфликт с приемным отцом.

В настоящее время беглец находится в больнице, после оказания медицинской помощи он будет помещен в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В отношении приемного отца возбуждено уголовное дело по стать "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним".

В ходе расследования дела и будет установлена причина побега 10-летнего парнишки, о котором жительница села Кайрат в соцсетях написала, что его, якобы,"периодически избивали, эксплуатировали, за любую провинность загоняли в помещение в бане, где нет окон". По словам, сельчанки, "когда его нашли, он не мог стоять, т. к. были обморожены руки и ноги, потому что он был в резиновых сапогах".

По данным пресс-службы управления образования, 30 января был расторгнут договор о патронатном воспитании с патронатным воспитателем.