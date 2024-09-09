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10-летний мальчик сорвался с обрыва в Алматинской области

Сегодня, 05:23
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 05:23
Сегодня, 05:23
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Фото: МЧС РК

10-летний мальчик сорвался с обрыва в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

Инцидент произошёл на поляне Терра ущелья Проходное Карасайского района. Спасателей вызвали туристы.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что при падении ребёнок получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела. Мальчику оказали первую помощь и в связи с необходимостью экстренной госпитализации было принято решение поднять воздушное судно.

"Вертолёт "Казавиаспас" с сотрудниками центра медицины катастроф на борту оперативно вылетели к месту происшествия. Мальчика подняли на борт и эвакуировали в аэропорт Боралдай. Автомобиль ЦМК забрала пострадавшего в больницу", – сообщили в МЧС.

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